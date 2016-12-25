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Найдены тела 12 погибших при крушении Ту-154

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Поиски обломков самолета в Черном море
© Фото: РИА «Новости»

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В поисковой операции принимают участие более 3 тыс. человек, работы будут вестись круглосуточно.

В Черном море около Сочи обнаружены уже двенадцать погибших в результате крушения самолета Минобороны России Ту-154. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Поиск продолжается.

При этом Минобороны официально сообщает лишь о десяти найденных телах. В поисковой операции принимают участие более 3 тыс. человек, работы будут вестись круглосуточно. Поиски ведутся на площади около 10,5 кв. километра.

На берегу Черного моря в Сочи планируется развернуть световые башни для продолжения поисковой операции по обнаружению обломков рухнувшего Ту-154 в ночное время.

«Будут развернуты 17 световых башен. Они работают на бензине и в высоту достигают около пяти метров, что позволит проводить поисковые работы ночью. Одна башня позволяет осветить около 40 метров. К работам привлечено около 200 человек», - цитирует Life сотрудника «Кубань-спаса».

В Сочи из Москвы прибыли первые родственники жертв крушения Ту-154. В аэропорту их встретили сотрудники МЧС, психологи и представители властей города. Однако опознание тел погибших будет производиться в Москве, заявили в министерстве транспорта.

Также в Сочи прилетел министр транспорта России Максим Соколов. На месте он проведет заседание Комиссии по устранению последствий крушения Ту-154 и оказанию помощи семьям погибших.

Фото: РИА «Новости»
 

В ночь на 25 декабря потерпел крушение Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту. Лайнер упал в Черное море через несколько минут после взлета из аэропорта в Сочи. На борту Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

На сайте Минобороны РФ опубликован полный список погибших. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886. Основная версия катастрофы - техническая неисправность, в СК и Минобороны считают, что теракт маловероятен.

Соболезнования в связи со случившимся уже выразили президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и другие. Матч КХЛ между «Нефтехимиком» и СКА начался в 17 часов с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура.

Тем временем, социальная сеть «ВКонтакте» ограничила пользователям возможность оставлять комментарии на страницах, предположительно принадлежавших погибшим при крушении Ту-154 в Черном море.

«Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене», - цитирует РБК представителя соцсети Евгения Красникова.

Фото: РИА «Новости»

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