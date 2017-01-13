Опознаны останки более 70 тел погибших при крушении Ту-154

Эксперты по ДНК идентифицировали более 70 тел погибших при крушении Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

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"На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы", - сказал собеседник агентства и добавил, что работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.

Среди опознанных Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, десять членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ - Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов, Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский, Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов.

Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. "Согласно предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова", - сказали источники.

Похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище. "Предварительно 16 января, в понедельник", - сообщили в ее окружении. Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря.

Днем ранее, 12 января, стало известно, что после проведения взрывотехнической экспертизы обломков упавшего Ту-154 следствие исключило теракт из списка возможных причин катастрофы. Теперь следствие сосредоточится на версии об ошибке экипажа.