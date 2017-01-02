В Петербурге прошла панихида памяти Антона Губанкова

В Храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади прошла панихида памяти Антона Губанкова, погибшего в катастрофе Ту-154. С момента крушения военного самолета над Черным морем прошло ровно девять дней.

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На службу в храме собрались близкие, друзья и коллеги известного журналиста, пишет "Комсомольская правда". Губанков родился в Ленинграде. Получив образование в ЛГУ, Губанков работал корреспондентом в газетах Ленинграда, а также ведущим на телевидении.

С 2008 по 2011 год Губанков был главой комитета по культуре Смольного. Позднее, с 2012 по 2013 год, был министром культуры Московской области.

С 2013 года петербуржец занимал кресло начальника Управления культуры Министерства обороны РФ. Союз журналистов хочет учредить премию имени Губанкова.