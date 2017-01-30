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В Капелле исполнят "Реквием" Моцарта в память об Антоне Губанкове

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© Фото: Александр Натрускин / РИА «Новости»

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Тележурналист погиб при крушении самолета ТУ-154 над Черным морем.

В петербургской певческой Капелле 2 февраля в 19:00 пройдет концерт памяти Антона Губанкова. Тележурналист погиб при крушении самолета ТУ-154 над Черным морем.

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В память о Губнакове и других погибших на сороковой день после авиакатастрофы оркестром и хором петербургской Капеллы будет исполнен "Реквием" Моцарта. За пульт встанет народный артист СССР, художественный руководитель Капеллы Владислав Чернушенко.

Также в этот день концерт памяти погибших пройдет в Мариинском театре. К 65-летию Валерия Халилова, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, также находившегося на борту Ту-154, прозвучат произведения его сочинения.

Губанков родился в Ленинграде. Получив образование в ЛГУ, Губанков работал корреспондентом в газетах Ленинграда, а также ведущим на телевидении.

С 2008 по 2011 год Губанков был главой комитета по культуре Смольного. Позднее, с 2012 по 2013 год, был министром культуры Московской области.

С 2013 года петербуржец занимал кресло начальника Управления культуры Министерства обороны РФ. Союз журналистов хочет учредить премию имени Губанкова.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи утром 25 декабря. Кроме Губанкова на борту также находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды", а также Доктор Лиза, в катастрофе никто не выжил.

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