Куда сходить в Петербурге в феврале

2 февраля

Концерт памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем. К 65-летию Валерия Халилова, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, прозвучат произведения его сочинения.

До гибели в авиакатастрофе Валерий Халилов возглавлял ансамбль полгода, до этого он больше десяти лет он руководил военно-оркестровой службой России, будучи главным военным дирижером. Помимо высоко воинского звания генерал-лейтенанта, Валерий Халилов обладал и высшими творческими званиями - член Союза композиторов, народный артист.

Он прекрасно знал историю своего дела. По его глубокому убеждению, военная музыка не может выйти из моды, ведь она как никакая другая опирается на традиции и несет заряд патриотизма. Ее современные образцы рождаются из сражений прошлого. Музыка военного оркестра держит строй, организует войско, является символом государственности, отражает облик народной культуры.

Валерий Халилов внес большой вклад в развитие этого направления искусства в XXI веке, написав марши, романсы, песни, вальсы. В концерте памяти они прозвучат в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, солистов-певцов и хора.

Где: Мариинский театр (Концертный зал) - улица Писарева, 20

Когда: 2 февраля, начало в 15 часов

Стоимость: уточнять в театре, 6+

Фото: sakhfilarmonia.ru

2 февраля

Поклонники творчества Даниила Хармса в денб его смерти 2 февраля проведут в честь своего кумира ряд абсурдитстских мероприятий. Центральным событием дня станет необычный спектакль, за основу которого взят квест «Маршрут № 2». Сюжетной основой для этого действа стала загадочная повесть Даниила Хармса «Старуха».

Двухчасовая постановка Степана Пектеева начнется в 19 часов в актовом зале «Петришуле». Место выбрано не случайно: в этом учебном заведении постигал науки сам Хармс. Затем действие потребует различных перемещений и активного участия зрителей. Завершится сенситивный спектакль в катакомбах «Петрикирхе». После окончания представления все желающие отправятся на прогулку по Петербургу Хармса.

Где: центр Петербурга

Когда: 2 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: 500 рублей

4-8 февраля

В киноцентре «Родина» пройдет фестиваль китайского кино. В честь Нового года по восточному календарю в Северной столице бесплатно покажут пять лучших лент режиссеров Поднебесной.

Среди них - новая картина с участием мастера восточных единоборств, звезды экрана Джеки Чана. Он исполнил роль полицейского Бенни в комедийном приключенческом боевике «По следу».

Где: Киноцентр «Родина» - Караванная улица, 12

Когда: 4-8 февраля, начало каждого киносеанса в 19 часов

Стоимость: бесплатно, 16+

Фото: commons.wikimedia.org

5 февраля

Фестиваль современного искусства Edge. Участники Edge – это современные художники Петербурга, а также других городов России и мира. В экспозиции фестиваля будут собраны фотографии и коллажи, видеоинсталляции и другие работы, выполненные с помощью цифровых технологий.

Свои коллажи представит художница и архитектор Анна Март. По признанию автора, искать и создавать красоту - ее потребность. «Смогу ли я вдохновлять этим людей? Смогу ли побороть свой страх и расширить свои границы? Одно знаю точно. Надо себя создавать. Быть собой. Но быть лучше себя», - говорит Март.

Среди множества актуальных работ будут и картины бразильянки Ракель Денти. Автор признается, что ее вдохновение - это своеобразный вызов проблемам, а главная сила творчества – ее же неорганизованность. За музыкальную часть фестиваля отвечают диджеи Тёма Доброта и Mary Mary. В качестве бонуса к интересному и насыщенному современным искусством вечеру для гостей приготовят фуршет.

Где: Модный клуб «Грибоедов» / Griboedov - Воронежская улица, 2А

Когда: 5 февраля, начало в 18 часов

Стоимость: бесплатно, 18+

7 февраля

Заканчивает свою работу фотовыставка «John&Yoko: a New York love story». Финальным аккордом этой истории станет лекция музыкального критика и журналиста Артемия Троицкого, посвященная творческим отношениям Джона и Йоко.

Йоко принимала участие в записи некоторых песен The Beatles и осуществляла несколько малопопулярных, но авангардных проектов на пару с Джоном. Узнать подробности можно будет на встрече в галерее KGallery.

Где: Галерея искусств KGallery - наб. реки Фонтанки, 24

Когда: 7 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: 500 рублей, 16+

Полина Кузнецова / vk.com/edgefestival

9 февраля – 9 апреля

Выставка «Ретроспектива брендреализма». По мнению лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, человека XXI века окружают не «чистые» явления, а продукты-бренды. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах, а эмоции черпает из телевизионных передач и компьютерных игр.

Человек словно ходит по зеркальному лабиринту, принимая искаженные образы за реальность. Брендреализм - это критическое отношение к брендам и искусству, борьба с рассеянностью сознания, свобода созидания. В экспозицию входят картины и арт-объекты, созданные Шнуровым за 10 лет существования направления.

Где: Эрарта. Музей современного искусства - 29-я линия В. О., 2

Когда: с 9 февраля по 9 апреля с 10 до 22 часов

Стоимость: вход по единому билету в музей: от 350 до 500 (постоянная экспозиция + временные выставки)

10 февраля

Петербург присоединилась к зимней акции «На работу на велосипеде», она пройдет 10 февраля одновременно во всех странах с суровым климатом. Во многих городах Канады, Северной и Восточной Европы люди изменят своим сложившимся транспортным привычкам.

Вместо автобуса, метро или личного авто многие в этот день поедут на работу на велосипедах независимо от погоды. Каждый присоединившийся к акции поддержит идею пользы здорового образа жизни и позаботится об экологии родного города. В день акции рестораны, кафе и магазины города предоставят велосипедистам скидки и согревающие угощения. Для того, чтобы стать участником глобального флешмоба, нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: центр Петербурга

Когда: 10 февраля

Стоимость: бесплатно

Фото: Сергей Шнуров / kudago.com

11 и 12 февраля

Еще не знаете, кто такие кроликоиды и Тильды? На ярмарке «Авторские штучки» вас ждут эти и многие другие открытия от сотен мастеров. В СКК «Петербургский» они развернут свои лавки, чтобы представить гостям тысячи рукодельных вещиц и подарков.

Среди всего этого найдутся ювелирные украшения, одежда, сумки, пояса, аксессуары для волос, шкатулки, сладости, мягкие игрушки, расписная посуда, цветы из холодного фарфора, косметика ручной работы и, конечно, подарки к 14 и 23 февраля.

Рукодельниц порадует многообразие товаров для творчества. Хотите смастерить что-то самостоятельно? Вы сможете это сделать в зоне взрослых и детских мастер-классов, которых на этот раз насчитывается больше 50. Научитесь гончарному делу, рисованию, лепке из полимерной глины, работе с деревом и много чему еще!

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК - проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 11 февраля с 11 до 19 часов, 12 февраля с 11 до 18 часов

Стоимость: 50-100 рублей

16 февраля

Балет «Драгоценности» Баланчина на Новой сцене Мариинского театра. Прекрасное ради прекрасного, балет ради балета - именно так можно охарактеризовать постановку. Высшей ценностью любого спектакля являются те, кто выступает для зрителей, и эта высокопарная, казалось бы, фраза, вполне нашла свое отражение в творчестве Баланчина.

«Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты» можно рассматривать как три совершенно отдельных действа. Три композитора: Габриэль Форе, Игорь Стравинский и Петр Чайковский, задают каждому из трех обозначенных камней особую огранку. Минималистичная декорация и яркие костюмы придают происходящему на сцене зрелищности, убирая излишнюю помпезность.

Где: Мариинский театр (Вторая сцена) - улица Декабристов, 34а

Когда: 16 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: от 2000 рублей, 6+

Фото: mariinsky.ru

17 февраля – 23 марта

В музейно-выставочном центре «Росфото» представлены снимки финалистов New East Photo Prize 2016. Среди них - Катрина Кепуле из Латвии, Саша Руденски из России, Лана Стоичевич из Хорватии, Владимир Васильев из Болгарии, Михал Сярек из Польши и другие авторы. В своих документальных и постановочных фотографиях они размышляют о национальной идентичности и механизмах работы памяти.

Официальный сайт

Где: Музейно-выставочный центр РОСФОТО - Большая Морская улица, 35

Когда: с 17 февраля по 23 марта

Стоимость: до 150 рублей

18 февраля

В конце февраля в Петербурге и окрестностях будет еще холодновато, но первые нотки приближающейся весны уже можно уловить на празднике в Царском селе - 18 февраля здесь красиво и с имперским размахом проводят зиму.

Детали светового представления пока неизвестны, но можно смело утверждать, что шоу будет масштабным. Необычную подсветку Екатерининского парка можно будет увидеть в рамках флешмоба «Сады света», который одновременно проходит в нескольких европейских странах.

Где: Музей-заповедник Царское Село - Пушкин, улица Садовая, 7

Когда: 18 февраля, начало в 23 часа

Стоимость: уточнять в музее

Фото: vk.com/magic_flight

21 февраля

Kurt Cobain Birthday Fest памяти культового фронтмена группы Nirvana, подарившей планете гранж, поклонники и музыканты, воспитанные на музыке команды, организуют каждый год. Однако в 2017 этот фестиваль имеет все шансы стать одним из главных альтернативных событий года, ведь дата будет отмечаться совершенно особая.

В честь 50-летия со дня рождения Курта на сцене «Зала ожидания» соберется целая плеяда коллективов, которые на протяжении четырех часов будут бережно воссоздавать атмосферу памятных лайвов «Нирваны», петь любимые песни и отдавать дань уважения выдающемуся юбиляру.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Клуб «Зал Ожидания» - наб. Обводного канала, 118

Когда: 21 февраля, начало в 20 часов

Стоимость: 600-1000 рублей, 16+

25 февраля

На площади Островского пройдет фестиваль зимних экстремальных видов спорта Skill Clash. Он состоится 25 февраля уже во второй раз. На фестивале сразятся лучшие сноубордисты со всей России, а также на мероприятии будут звездные гости - спортсмены мирового уровня.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплине джиббинг - одной из самых зрелищных в сноуборде, которая сочетает профессиональный спорт и захватывающее экстремальное шоу. Спортсмены выполнят зрелищные трюки и различные скольжения по металлическим перилам.

Где: площадь Островского

Когда: 25 февраля, начало в 18 часов

Сколько: бесплатно, 12+

Фото: vk.com/skillclash