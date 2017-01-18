Британский журналист Грэм Филлипс снимет фильм о Докторе Лизе

Британский журналист и блогер снимает документальный фильм о Елизавете Глинке, более известной как Доктор Лиза. Идея картины, призванной сохранить Дом милосердия для лечения тяжелобольных детей из Донбасса, родилась у Филлипса еще в 2016 году.

Читать также:

Крушение Ту-154 в Черном море: главное об авиакатастрофе

В своем фильме Грэм Филлипс планирует рассказать о вкладе, который Доктор Лиза внесла в вопрос защиты детей. В частности, картина расскажет о Доме милосердия для лечения тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской областей, созданном Доктором Лизой.

"Мы договаривались, что экскурсию проведёт сама доктор Лиза, но теперь это невозможно. Я уже провёл целый день в этой больнице - разговаривал с детьми, с их родителями. У каждого ребенка в телефоне есть видео, где доктор Лиза играет с ними, поет. Она фактически спасла их жизни", - цитирует Филлипса Лайф.

Сама идея ленты зародилась, когда в апреле Филлипс записал интервью с главой фонда «Справедливая помощь», в котором она рассказала о работе на Донбассе. В интернете запись набрала более 10 тыс. просмотров. Однако сейчас идет первая проработка деталей будущего сценария, так как сюжет фильма придется видоизменять из-за смерти Доктора Лизы.

Филлипс добавил, что его фильм выйдет на русском и английском языках, для максимального ознакомления с жизнью Доктора Лизы англоязычной аудитории. По словам журналиста, в Европе об известной российской благотворительнице практически никто не знает.

Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе в Черном море у берегов Сочи утром 25 декабря, когда самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение. Кроме нее на борту также находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, по три журналиста от Первого канала, НТВ и "Звезды", в катастрофе никто не выжил.