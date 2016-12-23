Госстройнадзор выдал разрешение на строительство судейского квартала в Петербурге

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге. Работы начнутся уже после новогодних праздников.

Разрешение на строительство было подписано 21 декабря 2016 года. Оно действительно до 30 января 2021 года, сообщила пресс-служба Госстройнадзора Санкт-Петербурга.

Судебный квартал планируется возвести на Петроградской стороне между проспектом Добролюбова и Невой. Там построят комплекс домов для Верховного суда, который с открытием квартала переедет из Москвы в Северную столицу, а также инженерно-технический блок, четыре жилых дома для судей на 600 квартир и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Площадь всех зданий составит около 224 тыс. кв. метров.

Помимо этого, в рамках проекта планируется обустроить прогулочную набережную и сквер вдоль проспекта Добролюбова, а под съездом с Биржевого моста построят подземный переход.

Стоимость проекта составляет 36,6 млрд рублей, заказчиком выступает дирекция управделами президента по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном Федеральном округе. Генеральным подрядчиком в октябре было назначено ФГУП "Строительное объединение".

Ранее завершение строительства квартала было назначено на 2018 год, однако после согласования Главгосэкспертизой России срок сдачи в эксплуатацию был перенесен на ноябрь 2020 года. До этого эксперты отмечали, что освоить весь бюджет и возвести судейский квартал можно только за "семь или восемь лет при условии, что будет работать консорциум из нескольких фирм".

В середине 2000-х годов на участке, где построят судейский квартал, планировали построить элитный жилой комплекс "Набережная Европы". Об этом еще в 2006 году сообщила компания "ВТБ-Девелопмент", которая успела потратить 12 млрд рублей на проект и убрать с этого места ФГУП "Прикладная химия". Однако в 2012 году президент России Владимир Путин заявил, что этот участок на Петроградской стороне является отличным местом для создания инфраструктуры под перевод Верховного суда из столицы. Позднее строительство жилого комплекса было остановлено, а деньги "ВТБ-Девелопмент" частично компенсированы.