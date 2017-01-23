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ФАС приостановила заключение контракта на строительство Верховного суда в Петербурге

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Проект комплекса Верховного суда
© Фото: tehne.com

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Служба рассматривает жалобу ПСБ "Жилстрой" о необоснованном снижении баллов при проведении тендера.

Федеральная антимонопольная служба приостановила заключение контракта с УК "Кредо" на строительство Верховного суда в Петербурге стоимостью 29,5 млрд рублей. Это связано с рассмотрением жалобы ПСБ "Жилстрой", сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на гендиректора компании Александра Желиостова.

ПСБ "Жилстрой" участвовала в тендере на строительство здания Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана, но победителем 12 января признали УК "Кредо". Проигравшая компания посчитала, что конкурсная комиссия необоснованно снизила ее баллы. В жалобе ПСБ "Жилстрой" указано, что при оценке опыта не был засчитан контракт с ГУССТ № 1 при Спецстрое России на 4,9 млрд рублей, из-за чего баллы снизились с 14,5 до 10,9. За квалификацию баллы упали с 20 до 10.

Компания просит признать протоколы тендера недействительными и заново подвести его итоги. Рассмотрение жалобы назначено на 23 января.

В среду, 25 января, ФГУП "Строительное объединение", генподрядчик комплекса Верховного суда, подведет итоги конкурса на строительство жилья, рассчитанного на 600 квартир. На контракт стоимостью 6,2 млрд рублей также претендуют УК "Кредо" и ПСБ "Жилстрой".

Комплекс Верховного суда планируют возвести на Петроградской стороне между проспектом Добролюбова и Невой. В судебном квартале построят здание Верховного суда, который после этого переедет в Петербург из Москвы, а также инженерно-технический блок, четыре жилых дома для судей и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Площадь всех зданий составит около 224 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составляет 36,6 млрд рублей.

В конце декабря 2016 года Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство комплекса. Оно действительно до 30 января 2021 года. Заказчиком работ является дирекция управделами президента по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном Федеральном округе. ФГУП "Строительное объединение" было назначено генеральным подрячдчиком в октябре 2016 года.

Ранее завершение строительства квартала было назначено на 2018 год, однако после согласования Главгосэкспертизой России срок сдачи в эксплуатацию был перенесен на ноябрь 2020 года. До этого эксперты отмечали, что освоить весь бюджет и возвести судейский квартал можно только за "семь или восемь лет при условии, что будет работать консорциум из нескольких фирм".

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