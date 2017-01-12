Судебный квартал в Петербурге построит компания «Кредо»

Судебный квартал в Петербурге построит управляющая компания «Кредо», ей удалось снизить цену квартала на 600 млн рублей, в итоге он обойдется в 28,9 млрд рублей. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса в конце 2016 года.

Проект квартала поступил из управления делами президента и представляет собой совместную работу архитекторов Евгения Герасимова и Сергея Чобана. Он будет расположен на месте элитного комплекса «Набережная Европы» на проспекте Добролюбова Петроградской стороны.

Здесь построят комплекс домов для Верховного суда, который с открытием квартала переедет из Москвы в Северную столицу, а также инженерно-технический блок, четыре жилых дома для судей на 600 квартир и Дворец танцев Бориса Эйфмана.

Площадь всех зданий составит около 224 тыс. кв. метров. Помимо этого, в рамках проекта планируется обустроить прогулочную набережную и сквер вдоль проспекта Добролюбова, а под съездом с Биржевого моста построят подземный переход.

Выручка «Кредо» в 2015 году превысила 9,3 млрд рублей. Главный контракт 2016 года – на реконструкцию объекта ФСО в Краснодарском крае за 1,8 млрд рублей. По данным базы СПАРК, фирма принадлежит Михаилу и Асе Борисовым.

Согласно контракту, «Кредо» должна построить судебный квартал на берегу Малой Невы к концу 2019 года. При этом в тендер не вошло возведение домов на 600 квартир. Переезд Верховного суда из Москвы в Петербург состоится не ранее 2020 года.