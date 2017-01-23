ФАС отменила итоги конкурса на строительство Верховного суда в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба отменила итоги тендера на строительство Верховного суда в Петербурге. Основанием для этого решения стала публикация неполного комплекта технической документации, сообщает "Фонтанка.ру". Ранее сообщалось, что ФАС приостановила заключение контракта стоиомстью 29,5 млрд рублей с победителем конкурса, УК "Кредо".

Около 15% технического задания связаны с информацией для служебного пользования из-за государственной важности стройки. При этом документы не были опубликованы на портале госзакупок, из-за чего с ними не могли ознакомиться даже подрядчики с допусками ФСО и ФСБ. Это и стало нарушением условия закупок.

Генподрядчику работ, ФГУП "Строительное объединение", придется провести новый конкурс на строительство Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Отмечается, что новый поиск подрядчика может продлиться две-три недели.

Жалобу в ФАС подавало ПСБ "Жилстрой", которое посчитало, что при проведении тендера конкурсная комиссия необоснованно снизила баллы. Гендиректор компании Александр Желиостов заявил, что жалобу в итоге признали необоснованной.

В среду, 25 января, ФГУП "Строительное объединение" подведет итоги конкурса на строительство жилья, рассчитанного на 600 квартир. На контракт стоимостью 6,2 млрд рублей также претендуют УК "Кредо" и ПСБ "Жилстрой".

Комплекс Верховного суда планируют возвести на Петроградской стороне между проспектом Добролюбова и Невой. В судебном квартале построят здание Верховного суда, который после этого переедет в Петербург из Москвы, а также инженерно-технический блок, четыре жилых дома для судей и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Площадь всех зданий составит около 224 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составляет 36,6 млрд рублей.

В конце декабря 2016 года Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство комплекса. Оно действительно до 30 января 2021 года. Заказчиком работ является дирекция управделами президента по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном Федеральном округе. ФГУП "Строительное объединение" было назначено генеральным подрячдчиком в октябре 2016 года.

Ранее завершение строительства квартала было назначено на 2018 год, однако после согласования Главгосэкспертизой России срок сдачи в эксплуатацию был перенесен на ноябрь 2020 года. До этого эксперты отмечали, что освоить весь бюджет и возвести судейский квартал можно только за "семь или восемь лет при условии, что будет работать консорциум из нескольких фирм".