Путин на ПМЭФ: о США, подъеме экономики и судах

«Хуже было только во время «"холодной войны"»

На пленарном заседании «Бизнес диалог Россия–США» президент РФ рассказал о том, как ему видятся взаимоотношения двух стран. По его словам, Россия и США стараются поддерживать диалог в многосторонних форматах, но есть масса препятствий.

«Наши двусторонние связи оказались на низшей со времен холодной войны точке. Это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве», — рассказал Путин.

При этом президент указал, что двум странам «никуда не деться и слава богу» от поддержания диалога в рамках международных организаций, в том числе ООН и «Большой двадцатки».

«Чтобы добиться успеха, нужны серьезные усилия с обеих сторон, потребуется политическая воля, готовность к решению вопросов, представляющих взаимный практический интерес», — добавил Путин, призвав американский бизнес «помочь вновь избранному президенту, и новой администрации».

Фото: РИА Новости

По словам президента РФ, Москва продолжит диалог с президентом США Дональдом Трампом по нормализации двусторонних отношений.

«Мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры», — сказал президент России.



По его словам, для решения мировых проблем странам «нужна мудрость», а также совместный поиск нестандартных решений и новые форматы взаимодействия государств. «Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост мировой экономики, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, справиться с угрозами терроризма, региональных конфликтов, распространения национализма и ксенофобии», — сказал президент России.

ВВП растет

Президент поделился с гостями ПМЭФ своим позитивным настроем в отношении экономики страны. По его словам, российский ВВП растет третий квартал подряд. Так, в апреле его прирост составил 1,4%.

«Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов… специалисты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики и подъема потребительского спроса», — подчеркнул президент.

Путин также добавил, что эксперты и зарубежные инвесторы отмечают высокое качество российской макроэкономической политики. «Для них это весомый аргумент в пользу работы на российском рынке», — добавил Путин

Глава государства особо отметил экономический рост Северной столицы: в этом году Петербург вошел в топ-20 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, заняв 17-ю позицию.

Фото: РИА Новости

Президент подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается высокое качество российской макроэкономической политики. «Сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Экономика вступает в новую фазу роста. Готовится основа для ее развития», - заявил Путин.

Также президент попросил глав российских регионов помогать бизнесу.

«Обращаюсь ко всем главам российских регионов – здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Важнейшее, принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет эффективная защита их прав, их бизнеса, их собственности», — заявил Путин.

Больше независимости судам

Владимир Путин также рассказал о том, что России надо «укреплять независимость судебной системы и оптимизировать судопроизводство для повышения его прозрачности». По его словам, пакет предложений по совершенствованию российской судебной системы уже согласован.

«Речь идет об укреплении независимости судей и улучшении подготовки судейских кадров, об оптимизации судебного процесса и снижения необоснованной нагрузки на судей. Смысл всех этим мер в том, чтобы создать дополнительные гарантии для справедливого объективного судопроизводства», — уточнил президент.

Также, по словам Путина, надо ускорить принятие поправок в законодательство для большей гибкости предоставления синдицированных кредитов.

Президент также предложил внедрить в России «инфраструктурную ипотеку», в том числе задействуя механизмы госгарантий для вложений в связь, энергетику и транспорт.

«Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал, однако и здесь сдерживающим фактором пока остается высокий уровень рисков, поэтому важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов», — подчеркнул Путин.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 1 по 3 июня. Помимо Владимира Путина, на нем также присутствует президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также представители бизнеса из различных стран мира.