В Петербурге собирают подписи против застройки зеленой зоны

Жители муниципалитета "Большая Охта" собирают подписи против застройки зеленой зоны у гостиницы "Охтинская". Как говорится в паблике "Большая Охта для жителей", к настоящему моменту собрано свыше тысячи подписей.

Власти планируют построить жилой квартал для судейского корпуса в этом районе.

Собранные подписи будут переданы в Смольный, а также в администрацию президента.

Жители района выступают за организацию благоустроенного парка на указанной территории Красногвардейского района.