"Каскад-Энерго" выиграла конкурс на строительство жилого квартала Верховного суда в Петербурге

Победителем тендера на строительство жилых домов для комплекса Верховного суда в Петербурге стала калужская компания "Каскад-Энерго". Она входит в группу компаний "Ташир" миллиардера Самвела Карапетяна.

Стоимость контракта составила 5,8 млрд рублей. На эти деньги "Каскад-Энерго" построит на проспекте Добролюбова, 14, четыре жилых дома на 600 служебных квартир для работников Верховного суда и судебного департамента. Завершить работы необходимо до конца сентября 2019 года.

Всего в конкурсе участвовало пять компаний, в том числе УК "Кредо" и ПСБ "Жилстрой", которые участвовали в тендере на строительство здания Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба отменила итоги этого конкурса, так как на портале госзакупок была опубликована неполная техническая документация, из-за чего с ней не могли ознакомиться даже подрядчики с допусками ФСО и ФСБ. Конкурс будет проведен заново.

При этом жалобу в ФАС подавало ПСБ "Жилстрой", так как оно посчитало, что конкурсная комиссия необоснованно снизила баллы. Федеральная антимонопольная служба признала эту жалобу необоснованной.

Комплекс Верховного суда планируют возвести на Петроградской стороне между проспектом Добролюбова и Невой. В судебном квартале построят здание Верховного суда, который после этого переедет в Петербург из Москвы, а также инженерно-технический блок, четыре жилых дома для судей и Дворец танцев Бориса Эйфмана. Площадь всех зданий составит около 224 тыс. кв. метров. Стоимость проекта составляет 36,6 млрд рублей.

В конце декабря 2016 года Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство комплекса. Оно действительно до 30 января 2021 года. Заказчиком работ является дирекция управделами президента по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном Федеральном округе. ФГУП "Строительное объединение" было назначено генеральным подрячдчиком в октябре 2016 года.

Ранее завершение строительства квартала было назначено на 2018 год, однако после согласования Главгосэкспертизой России срок сдачи в эксплуатацию был перенесен на ноябрь 2020 года. До этого эксперты отмечали, что освоить весь бюджет и возвести судейский квартал можно только за "семь или восемь лет при условии, что будет работать консорциум из нескольких фирм".