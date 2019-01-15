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Петербургское метро объяснило значение своего логотипа

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© Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

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Дизайн знака посвящен особенностям подземки Петербурга.

Сотрудники пресс-службы метро Петербурга объяснили, что значит логотип подземки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Современный логотип появился в 1992 голу, когда метрополитены вышли из Министерства путей сообщения и стали относиться к администрации города. Дизайн был разработан за полгода.

«Изучали архивы, искали подходящие образы, рисовали сотни вариантов эскизов и всё для того, чтобы новый знак не был похож ни на один другой знак метро по всему миру. Коллектив разработчиков состоял всего из двух дизайнеров, но им помогали коллеги – другие дизайнеры, архитекторы и психологи – из художественного совета», – отметили в пресс-службе метро.

Решение нашли благодаря важной характеристике петербургской подземки – глубине. «Эта особенность и отражается в нынешнем логотипе: соединяющиеся в середине линии символизируют эскалаторы, а полукруглые основания – своды тоннелей», – подчеркнули сотрудники метро.

Еще в советские годы логотип в Москве был красным, а в Петербурге – синим. Цвет впоследствии решили не менять.

Ранее в метро рассказали, зачем между ними нужны черно-желтые конструкции, на какой станции спрятана «птица счастья» и где «прячется» рыжий кот.

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