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Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца

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© Фото: Instagram / @ekpcard

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Юбилейный клиент получил подарок от банка.

На начало 2020 года банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тыс. Единых карт петербуржца. А 100-тысячный клиент, заказавший ЕКП еще в прошлом году, получил от банка 16 января неожиданное поздравление и подарок. Этим клиентом стала Яна Стахова, которая обслуживается в банке с 2004 года. «Единая карта петербуржца – очень выгодный для горожан банковский продукт, – говорит Яна. – Скидки, бонусы, условия лучшие на рынке. Буду пользоваться с удовольствием».

«В 2018 году банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца», – отметил первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. – За короткий срок ЕКП стала востребованным в Санкт-Петербурге универсальным финансовым инструментом, который горожане активно используют в своей повседневной жизни».

Единая карта петербуржца – это уникальное предложение на рынке банковских услуг Петербурга. Она объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «Мир», проездной билет, полис обязательного медицинского страхования и скидочную карту. Карта выпускается и обслуживается банком бесплатно, при этом она выгодна и удобна для клиента: например, стоимость проезда в петербургском метро по ЕКП на 19 рублей ниже стандартного тарифа.

На карту можно нанести фотографию владельца, его дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС, а также записать усиленную квалифицированную цифровую подпись. За каждую покупку по карте начисляется до 5% бонусов, которыми можно возместить покупки у партнеров программы лояльности «ЯРКО» – от АЗС до музеев. Кроме того, держатель карты участвует в программе лояльности от Национальной платежной системы с начислением кэшбека за покупки.

Подробнее о Единой карте петербуржца на сайте банка.

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