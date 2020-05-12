Банк «Санкт-Петербург» отмечает год выпуска Единой карты петербуржца

Сегодня ЕКП – неотъемлемая часть нового для Петербурга единого цифрового сервиса. Она объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «Мир», проездной билет, полис обязательного медицинского страхования и скидочную карту. Карта выпускается и обслуживается банком бесплатно, при этом она выгодна и удобна для клиента: например, стоимость проезда в петербургском метро по ЕКП на 19 рублей ниже стандартного тарифа.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» выяснили, что по количеству транзакций по ЕКП метрополитен уверенно держит лидерскую позицию среди всех торгово-сервисных предприятий.

Кроме того, на карту можно нанести фотографию владельца, его дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС, а также записать усиленную квалифицированную цифровую подпись. За каждую покупку по карте начисляется до 5% бонусов, которыми можно возместить покупки у партнёров программы лояльности «ЯРКО» – от АЗС до музеев. А ещё держатель карты участвует в программе лояльности от Национальной платежной системы с начислением кэшбека за покупки.

«Мы рады, что за короткий срок ЕКП стала востребованным в Петербурге универсальным финансовым инструментом, который горожане активно используют в своей повседневной жизни. Желаю дальнейших успехов нашему проекту, новых пользователей карт ЕКП, новых участников программы лояльности, новых сервисов для горожан и отдельно пожелаю ЕКП стать эталоном карты горожанина для всей страны. Уже сейчас можно сказать, что карта стала ключом не только к банковским сервисам высокого уровня от ведущих банков города, но и базой для создания единой городской программы лояльности в торгово-сервисных предприятиях Петербурга», – отметил первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок.

Подробнее о Единой карте петербуржца на сайте банка: https://www.bspb.ru/retail/cards/ekp/