  • 4 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 20:22 66.6065  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 20:22 75.4880  
Нефть($) 04.12.2018 62.22 +0.42
Нефть(p) 04.12.2018 4112.23 +33.97

В метро Петербурга объяснили, зачем между вагонов нужны черно-желтые конструкции

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Тайну метро сотрудники подземки объяснили безопасностью пассажиров.

Сотрудники петербургского метро рассказали, зачем между вагонами поездов устанавливают черно-желтые конструкции. Об этом говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Механизмы, которые называются межвагонными предохранительными устройствами, защищают пассажиров от падения. В метро подчеркнули, что некоторые пассажиры не соблюдают правила безопасности, в связи с чем пытаются пройти между вагонами.

Разработка позволила избавиться от проблемы и обезопасить людей в метро. Их ввели в постоянную эксплуатацию в марте 2012 году.

«Метрополитен пробовал внедрить конструкции как зарубежного, так и российского производства. Отечественные оказались более функциональными и лучше подошли с эстетической точки зрения», – добавили в подземке.

Ранее в метро рассказали, кто контроллирует график движения поездов, почему дежурные носят пилотки разного цвета и когда вагоны стали синими.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают ребрышки

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в Северной столице, где можно попробовать не супер дорогие, но вкусные свиные, говяжьи и бараньи ребрышки.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram