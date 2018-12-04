В метро Петербурга объяснили, зачем между вагонов нужны черно-желтые конструкции

Сотрудники петербургского метро рассказали, зачем между вагонами поездов устанавливают черно-желтые конструкции. Об этом говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Механизмы, которые называются межвагонными предохранительными устройствами, защищают пассажиров от падения. В метро подчеркнули, что некоторые пассажиры не соблюдают правила безопасности, в связи с чем пытаются пройти между вагонами.

Разработка позволила избавиться от проблемы и обезопасить людей в метро. Их ввели в постоянную эксплуатацию в марте 2012 году.

«Метрополитен пробовал внедрить конструкции как зарубежного, так и российского производства. Отечественные оказались более функциональными и лучше подошли с эстетической точки зрения», – добавили в подземке.

Ранее в метро рассказали, кто контроллирует график движения поездов, почему дежурные носят пилотки разного цвета и когда вагоны стали синими.