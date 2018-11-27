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В петербургском метро рассказали, почему раньше все поезда были синими, а теперь разноцветные

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Вагоны типа «НеВа»
© Фото: пресс-служба петербургского метрополитена

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Сейчас вагоны имеют разный цвет для удобства транспортной навигации.

Сине-голубой цвет считается самым спокойным для восприятия, поэтому первые поезда петербургского метрополитена имели такой окрас. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Как пишут в метро, первую очередь Ленинградского метрополитена открывали в 1955 году с 40 вагонами, произведенными в Мытищинском машиностроительном заводе и уже испытанными в Москве. К тому моменту их уже производили в сине-голубом цвете, так как этот окрас считают «не дразнящим, не надоедающим и сочетающимся с разными интерьерами». Последующие поступления в 1964 и 1967 годах были в синем цвете.

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В 1977 году на Мытищинском машиностроительном заводе собрали первые серийные вагоны нового типа. Их покрасили в разные цвета: желтый, зеленый и синий. Однако метрополитен провел эксперимент и решил остановиться на синем варианте. Традиция сохранилась вплоть до 21 века.

Когда сеть метро стала разрастаться, а транспортная навигация усложняться, в метро решили внести коррективы в окрас вагонов. Теперь их окрашивают в цвет линий метро: эта система работает на красной и зеленых ветках петербургского метрополитена.

Ранее в подземке рассказали, зачем появились юбилейные жетоны, кто контроллирует график движения поездов и почему дежурные носят пилотки разного цвета.

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