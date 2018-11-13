В метро Петербурга объяснили, кто контролирует график движения поездов

В петербургском метро рассказали, что составы следуют согласно графику движения с помощью центрального пункта поездных диспетчеров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

«Современное оборудование центрального диспетчерского пункта позволяет не только управлять многочисленными устройствами, но и контролировать, а также диагностировать их состояние», – отметили в подземке.

С помощью систем диспетчеры получают информацию о работе всех линий подземки. Помимо этого, они могут управлять стрелками и сигналами станций.

Также движение составов контролируют машинисты, в чем им помогает автоматическая локомотивная сигнализация. Она автоматически регулирует скорость и не позволяет ее превышать на определенных участках.

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