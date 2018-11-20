В петербургском метро объяснили, почему дежурные носят пилотки разного цвета

Сотрудницы петербургского метрополитена носят пилотки разного цвета в связи с традициями, принятыми в железнодорожной сфере. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Головной убор красного цвета носят девушки, которые работают в службе движения. Они связаны с перемещением составов, поэтому яркая пилотка – опознавательный сигнал для машиниста.

«И если, дорогие пассажиры, вы видите на платформе сотрудницу в красной пилотке, то это, скорее всего, дежурная по приему и отправлению поездов или, например, дежурная поста централизации», – отметили в метро.

Синие пилотки предназначены для сотрудниц эскалаторной службы. Они не подают сигналы машинистам, поэтому им не требуется яркий цвет в униформе.

Ранее в подземке объяснили, почему эскалаторы так часто ремонтируют, зачем появились юбилейные жетоны и кто контроллирует график движения поездов.