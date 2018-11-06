В метро Петербурга объяснили, почему эскалаторы часто ремонтируют

Эскалаторы петербургского метрополитена часто ремонтируют согласно планам работы подземки, а не из-за поломок. Об этом сообщили Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Ежедневно работу механизмов проверяет дежурный машинист. Специальные бригады занимаются этим с менее частой периодичностью, потому что это нужно делать не только ночью, но и днем.

По данным руководства метро, всего существует около 90 видов работ, связанных со сложными механизмами. Это позволяет предупреждать проблемы и избегать сбоев.

«А когда эскалатор пробежит 150 тыс. км, его отправляют на капитальный ремонт. При этом графики капремонтов утверждаются метрополитеном на год вперед, и к назначенному времени ремонтная дистанция анализирует все работы, проведенные за последнее время на эскалаторе, и располагает четким планом действий», – добавили представители подземки.

Ранее в метрополитене рассказали, для чего на «Площади Ленина» установлены две кабины для дежурных, зачем на выходе с «Площади Восстания» стоит лестница и почему «Горьковская» после реконструкции стала похожа на «летающую тарелку».