В петербургском метро рассказали, когда и зачем появились юбилейные жетоны

Первые юбилейные жетоны в метро Петербурга появились в ноябре 2005 года, когда подземка отмечала свое 50-летие. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

«Празднование намечалось атмосферное: со станции «Автово» под звуки военного оркестра отправился «ретропоезд». В его состав вошли несколько старых вагонов Ленинградского метро, окрашенных по прежней схеме. А чтобы на память о юбилее осталось что-то осязаемое, метрополитен выпустил лимитированную коллекцию юбилейных жетонов», – отметили сотрудники метро.

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В серию вошли восемь жетонов, посвященных первым станциям – «Автово», «Кировскому заводу», «Нарвской», «Балтийской», «Технологическому институту», «Пушкинской», «Владимирской» и «Площади Восстания».

В дальнейшем жетоны начли производить в честь других важных дат. Например, они появились к 70-летию «Метростроя», а в 2018 году увековечили новые станции «Новокрестовская» и «Беговая».