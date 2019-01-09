В метро Петербурга рассказали, на какой станции «прячется» рыжий кот

В петербургском метро рассказали, на какой станции подземки можно найти изображение рыжего кота. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Хвостатый «прячется» на панно из мрамора различных оттенков, которое называется «Деревня Волково». Находится оно на станции «Волковская». По сюжету мозаики, кот подкрадывается к красноглазой сове у стога сена. Художник Александр Быстров в качестве фона для происходящего выбрал пейзаж сонного петербургского пригорода, над которым кружат птицы.

По словам работников метрополитена, горожане часто спешат по делам и не успевают разглядеть детали панно.

Ранее в метро рассказали, когда вагоны стали синими, зачем между ними нужны черно-желтые конструкции и на какой станции спрятана «птица счастья».