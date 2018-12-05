В метро Петербурга рассказали, на какой станции спрятана «птица счастья»

В петербургском метро рассказали, что на одной из станций подземки спрятано изображение «купчинской птицы счастья». Об этом говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Птицу можно увидеть на мозаике станции «Бухарестская». Ее изобразил художник Александр Быстров.

«Одна из версий гласит, что птица посвящена другу художника, который живет в Купчино и носит фамилию Синиц. Другая версия – народная – настаивает на том, что пассажир, разглядевший синицу в мозаике, всю жизнь будет счастлив», – отметили в метро.

Сотрудники подземки добавили, что не будут давать подсказку о точном месте, где можно увидеть птицу.

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