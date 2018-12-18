В петербургском метро рассказали, почему машинисты носят с собой «гаечный ключ»

Сотрудники метро Петербурга объяснили, зачем машинисты используют предмет, похожий на гаечный ключ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

В подземке подчеркнули, что предмет называется реверсивной рукояткой. С ее помощью машинист может разблокировать контроллер в кабине поезда и привести состав в движение. Также она позволяет проверять замки и другие элементы в вагонах.

«Помимо прочего, реверсивная рукоятка используется для включения или отключения силовой схемы вагона. По технике безопасности силовую схему отключают после захода состава в электродепо на осмотр и ремонт, а так же для обучения машинистов при проведении тренировочных «аварийных» игр», – отметили в метро.

Сотрудники добавили, что рукоятку машинист получает перед выходом на смену, при этом у каждого предмета есть свой номер и маркировка депо.

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