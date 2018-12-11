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В петербургском метро рассказали, зачем нужны гермоворота

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© Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

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Устройства позволяют избежать затопления подземки в случае ЧП.

Сотрудники метрополитена объяснили, для чего на станциях подземки используют гермоворота. Об этом говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Механизм предусмотрен для чрезвычайных ситуаций. Они блокируют тоннели подземки по принципу подводной лодки.

«Отсекают станции от наклонного хода, а тоннели – от вентиляционных шахт. Таким образом отдельные участки превращаются в автономные убежища, которые, обеспечиваются электричеством, вентиляцией, водой и канализацией», – отметили в метро.

В подземке подчеркнули, что гермоворота позволяют превращать метро в «настоящую подземную крепость», в которую не проникнет вода.

Ранее в метрополитене рассказали, почему дежурные носят пилотки разного цвета, когда вагоны стали синими и где можно увидеть «птицу счастья».

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