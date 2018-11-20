Вице-губернатор Петербурга Албин: Новые станции Фрунзенского радиуса откроют позже обещанного срока

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин подтвердил, что станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» не успеют открыть к 20 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам Албина, для работ нужно привлечь более 3 тыс. человек, но по факту их менее 400. Он отметил, что, помимо этого, на строительство потребуется еще примерно 8 млрд рублей.

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Власти Петербурга собирались открыть станции Фрунзенского радиуса метро до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов.

Позднее глава комитета по транспорту Александр Головин прокомментировал сроки запуска станций словами «пока открывать нечего». Тогда же вице-губернатор Албин сказал, что станции вряд ли успеют открыть вовремя.

Накануне, 19 ноября, стало известно, что депо «Южное», которое будет обслуживать Фрунзенский радиус, сдадут не раньше второй половины января 2019 года.