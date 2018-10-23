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Кокорин и Мамаев останутся без футбола в СИЗО

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© Фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей «Москва»

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В «Бутырке» нет специальной площадки, поэтому игроки смогут только ходить в спортзал.

Нападающий Александр Кокорин из «Зенита» и полузащитник Павел Мамаев из «Краснодара» не смогут заниматься футболом в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По его словам, в следственном изоляторе нет специальной игровой площадки для подозреваемых и обвиняемых. «Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключенных хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки». – сказал Мельников.

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Он отметил, что Кокорин и Мамаев записались в платный спортзал, но им вряд ли удастся его посещать чащу двух раз в неделю.

«Сам спортзал – небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажеры», – добавил секретарь.

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Кокорин ивместе с Мамаевым был участником драки в московском кафе, где был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вскоре игроков и еще нескольких фигурантов дела задержали, позднее они были арестованы до декабря. Позднее им предъявили обвинения.

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