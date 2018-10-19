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РИА Новости: Керченский стрелок мог сделать бомбы из снарядов времен Великой Отечественной

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© Фото: Макс Ветров / РИА «Новости»

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Правоохранители устанавливают все детали нападения на колледж, в результате которого погиб 21 человек.

Владислав Росляков, устроивший нападение на колледж в Керчи, мог изготовить бомбы из снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Собеседник агентства отметил, что в Керчи сохранилось большое количество боеприпасов. Периодически их достают из земли так называемые черные копатели.

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Представитель экстренных служб отметил, что из снарядов возможно достать тротил, но для этого нужны специальные знания и навыки. Ранее знакомые Рослякова отмечали, что он интересовался созданием взрывчатки.

В среду днем, 17 октября, в колледж с ружьем и самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами, пришел 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков. Он открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. При нем было обнаружено 150 патронов.

В результате происшествия погиб 21 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было позже переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

 

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