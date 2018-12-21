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Вложения должны окупиться: Песков объяснил, почему Вашингтон «нянчится» с Порошенко

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© Фото: kremlin.ru

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По словам представителя Кремля, Порошенко хочет получить политические очки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему в США поддерживают Порошенко.

«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его слабые достаточно электоральные позиции. Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено, чтобы оправдать этот переворот», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

Он отметил, что, видимо, эти вложения должны были окупиться. «Это не очень получается, поэтому ситуацию нужно спасать изо всех сил. Отсюда мы видим совершенно беспрецедентные проявления», – добавил пресс-секретарь.

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По мнению Пескова, Порошенко решится на дальнейшее обострение отношений с Россией перед президентскими выборами в стране, а США останется только поддержать его. «На реальное положение дел Вашингтон вынужден закрывать глаза, что он и делает. Мы нисколько не сомневаемся, что такая позиция будет продолжаться и дальше», – сообщает ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

По его словам, в отношении с США Москва сейчас находится «в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи», имея в виду инцидент с нарушением границы РФ украинских кораблей в ноябре.

США и большинство стран Европы поддерживают Порошенко, который занял пост президента после госпереворота в 2014 году. Украинский лидер – сторонник евроинтеграции и вступления страны в НАТО.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

 

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