В колледже в Керчи произошел взрыв, есть погибшие

В Керчи в политехническом колледже произошел взрыв, есть погибшие и раненые. Об этом сообщается на сайте города «Керчь.фм».

По данным Крымского республиканского центра медицины катастроф, погибли 10 человек.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах и информационное агентство «КрымИнформ» сообщают, что пострадали 50 человек.

По данным очевидцев, перед взрывом неизвестный кинул бутылку в окно первого этажа.

«КрымИнформ» со ссылкой на директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина пишет: «По предварительным данным, 50 человек пострадало и 10 человек погибло. В 13.00 вылетает вертолет туда. Туда же направлены 5 бригад скорой медицинской помощи из ближайших районов – Семисотка, Ленинский район, Багерово, Щелкино».