«Все началось в США»: Путин связал трагедию в Керчи с глобализацией

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что, по его мнению, стало основной причиной трагедии в Керчи.

Нападение на керченский политехнический колледж, жертвами которого стали более 20 человек, является, по мнению президента, в том числе результатом глобализации.

Президент также добавил, что в интернете созданы целые сообщества людей, которые готовят нападения и массовые убийства. При этом он подчеркнул, что «все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов».

По его словам, молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев.

«Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», – резюмировал Путин.

Число жертв трагедии, произошедшей 17 октября в Керчи, выросло до 21 человека. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении финансовой помощи пострадавшим. На выплату пособий из бюджета выделено 60 млн рублей.