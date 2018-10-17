Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Керчи

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве в политехническом колледже в Керчи, он глубоко соболезнует родственникам погибших и пострадавших. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президенту доложена информация по линии разных ведомств», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин поручил Минздраву и МЧС принять экстренные меры для помощи пострадавшим, обеспечить при необходимости транспортировку больных в Москву. Силовикам и следственным органам было поручено «незамедлительно установить причины взрыва».

СК России и Росгвардия считают взрыв терактом. СК сообщает, что взрывное устройство было начинено металлическими предметами. Очевидны говорят, что в колледже была стрельба.

По предварительной информации республиканского Минздрава, при взрыве погибли десять человек, пострадали 50.