Психическое состояние человека определят по его речи благодаря разработке саратовских ученых

Храм Жен-мироносиц отделяет не больше ста метров от политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября этого года произошло массовое убийство. Настоятель церкви протоирей Валентин прибежал на место трагедии сразу после того, как услышал взрыв. Он забежал в столовую и увидел страшное зрелище: ребята погибли во время обеда, прямо за столами.

Через секунду батюшка увидел, как один окровавленный парнишка пытается поднять другого. Отец Валентин бросился на помощь – вынес двух студентов из столовой и, не теряя времени, отвез на своей машине в городскую больницу.

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«Студенты всю дорогу молчали, даже на вопросы не отвечали, – вспоминает настоятель церкви, – видно было, что они не в себе. Один из них, как зажал булочку в руке, так и приехал с ней в больницу».

Героем отец Валентин себя не считает. «Разве это подвиг? Я и сам сильно испугался. Какой из меня герой», – отмахивается священник.

В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже пострадали 67 человек из числа учащихся и персонала, погиб 21, включая предполагаемого нападавшего – 18-летнего студента Владислава Рослякова. По версии следствия, он заложил взрывное устройство в здании колледжа и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего покончил жизнь самоубийством.

По данным Национального антитеррористического комитета, подозреваемый студент хвастался перед своими знакомыми собранными им взрывными устройствами. Ружье Росляков приобрел легально, получил на него разрешение от Федеральной службы войск национальной гвардии. Боеприпасы студент колледжа незадолго до трагедии купил в охотничьем магазине.

По свидетельствам соседей, Владислав Росляков с детства проявлял агрессию и склонность к насилию, увлекался играми-«стрелялками». Мотивы преступления и психологические особенности Рослякова установит посмертная экспертиза его психиатрического состояния.

Фото: Макс Ветров / РИА «Новости»

Ряд СМИ предположил, что «керченский стрелок» мог подражать действиям двух старшеклассников американской школы «Колумбайн», атаковавшим в апреле 1999 года учеников и персонал школы с применением оружия и самодельных взрывных устройств. Росляков в день трагедии был одет в белую майку с надписью «Ненависть», черные брюки и берцы – так в кинофильмах изображен один из убийц в школе «Колумбайн» Эрик Харрис.

Произошедшее в США вызвало бурные споры о необходимости контроля над владением и оборотом огнестрельного оружия и привело к ужесточению систем безопасности в учебных заведениях. В Госдуме РФ во избежание трагедий, подобных керченской, также предложили усилить охрану мест с массовым скоплением людей и продавать оружие только гражданам старше 21 года. Также звучат предложения усилить контроль над доступом детей к интернету и жестоким видеоиграм.

Еще одной превентивной мерой может стать внедрение в учебных заведениях специальной программы, которая может дать оценку психического состояния человека на основе его речи и голоса. Такая программа разработана учеными Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского.

Эмоция в голосе

Разработкой программы, оценивающей психическое состояние по речи человека, с 2016 года занимались ученые кафедры русского и латинского языков и кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СГМУ им. В. И. Разумовского совместно с сотрудниками кафедры информационной безопасности автоматизированных систем Саратовского технического университета им. Ю. А. Гагарина.

Начиная исследования, своей главной задачей ученые видели создание программы для идентификации и диагностики личности по голосу и речи. Такая диагностика сегодня применяется в судебной практике при исследовании аудио- и видеозаписей и называется фоноскопической экспертизой. Однако в процессе работы задачи были расширены до определения психоэмоционального состояния человека в момент тестирования. При этом, как подчеркивают в Саратовском медуниверситете, созданная ими программа не является аналогом детектора лжи, то есть не устанавливает правдивость или лживость ответов. Она, как и большинство аппаратов диагностики, вроде УЗИ и МРТ, не ставит диагнозы, а фиксирует изменения состояния человека. Анализировать данные изменения должен специализированный врач.

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Программный комплекс создан на основе четырехмерной сферической модели эмоций и принципах кодирования информации в нервной системе. Если упрощенно, то данная модель эмоций «стоит» на четырех осях. Две оси в этом четырехмерном пространстве соответствуют звуковым стимулам, еще две – выражению эмоций на лице. Первая из «звуковых» осей получила интерпретацию как ось знака хорошо/плохо, вторая – как ось удивления. Система первой и второй оси – это система оценки. Третья и четвертая – это оси побуждения и избегания (от агрессии до утаивания страха). Такая модель делает объективным и формальным различные проявления эмоций и переживаний в речи и мимике.

На практике это выглядит следующим образом: интервьюер в свободной форме задает вопрос о книгах, работе, свободном времени, принципах организации жизни и других актуальных для испытуемого темах. При этом, подчеркивают создатели программы, не рекомендуется задавать вопросы, которые могут вызвать сильную эмоциональную реакцию.

Пример работы программы. Фото: предоставлено разработчиками

Сначала человеку предлагают отвечать на вопросы только «да» или «нет», затем выбрать ответ из нескольких вариантов, а в конце эксперимента необходимо зачитать какой-либо текст. Система может работать в режиме online, либо использовать для анализа речи аудиофайл, который испытуемый наговаривает в микрофон, или запись с диктофона.

Анализируются тем речи, ее плавность или неплавность, громкость, мелодичность, прерывистость, паузы в речи, и на их основе дается оценка психологического типа и психического состояния человека. От сбора фонетической информации до результата на экране проходит минимум 10 секунд.

Пример анализа. Фото: предоставлено разработчиками

По этим характеристикам специалист может предположить наличие эмоциональных проблем у человека, сделать вывод, насколько состояние соответствует норме для возраста, пола и условий, в которых находится человек. Если речь замедленная и монотонная – это может свидетельствовать о депрессии, напротив, быстрая и напористая, без пауз – о маниакальном состоянии. Пациенты с шизофренией нередко вставляют в речь специфические обороты или придумывают свои слова, поясняют ученые Саратовского медуниверситета.

Сокращение времени оценки психоэмоционального состояния человека и исключение человеческого фактора, субъективности за счет автоматизации процесса – основные преимущества программы. Кроме того, разработанная система проста и удобна даже для начинающего пользователя.

Программу протестировали на всех желающих в рамках выставок научно-технических достижений вузов Саратова и на Всероссийской конференции «Математика и математическое моделирование». Как сообщили в пресс-службе вуза, на этом этапе разработка показала высокие результаты, доказав, что может определить психическое состояние человека.

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К весне 2019 года ученые планируют запатентовать разработку, получить разрешения этического комитета на проведение экспериментов в СГМУ и Министерства образования Саратовской области и продолжить тестирования в вузах, школах и клиниках. Для продолжения работы ученым требуется полмиллиона рублей – деньги планируется получить посредством гранта.

Русскоязычных аналогов программы, разработанной Саратовским государственным медицинским университетом им. В. И. Разумовского, сегодня нет. В дальнейшем разработку можно внедрить в самых разных сферах: психологии, психиатрии, юридической лингвистике, медицине. Все, что нужно для внедрения: компьютер с операционной системой Windows 7 и выше, поддержка платформы NET Framework 4.5, как минимум 2 Гб оперативной памяти и 300 Мб на жестком диске, звуковая карта, звукозаписывающее устройство и микрофон – то, что сегодня есть у каждого второго пользователя.

Программу можно использовать при приеме на работу и тестировании персонала, проведении различных экспертиз, к примеру, при принятии решения о выдаче огнестрельного оружия, при возникновении конфликтных ситуаций, разрешаемых в суде, а также для обеспечения безопасности в школах и других учебных заведениях.