В метро Петербурга рассказали, почему сиденья стоят вдоль, а не поперек

Сотрудники петербургского метрополитена объяснили, почему сиденья расположены друг напротив друга, а не так, как в электричке. Об этом говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

На расположение сидений повлияло несколько факторов. В частности, это связано с шириной тоннелей подземки.

Кроме того, продольный вариант увеличивает пассажировместимость вагонов, в том числе помогает обустроить необходимое число мест для родителей с детьми, пожилых людей и инвалидов.

Помимо этого, между сиденьями остается широкий проход, в котором пассажиры могут стоять и перемещаться по вагону.

«Впрочем, можно найти и более романтичную причину, друзья. Когда сидения в вагоне находятся по бокам, намного проще разглядеть попутчиков, сидящих напротив, и даже в конце вагона, если вы едете не в час пик. И не только разглядеть, а еще улыбнуться и поделиться друг с другом хорошим настроением», – добавили в подземке.

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