В метро Петербурга рассказали о старых названиях «Сенной площади» и других станций

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, что за всю историю подземки название изменили лишь три станции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Раньше по-другому назывались «Сенная площадь», «Девяткино» и «Новочеркасская». Нынешнее имя они получили в 1992 году.

Сенная площадь с 1952 по 1992 год была площадью Мира. Власти Северной столицы затем вернули ей историческое название, и, чтобы не было путаницы, переименовали станцию метро.

По аналогичной причине сменила название «Новочеркасская». Она расположена на одноименном проспекте, который с 1983 по 1990 год назывался Красногвардейским.

«Девяткино» открыли в 1978 году, когда отмечалось 60-летие с момента создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. В честь юбилея станцию назвали «Комсомольской». Имя не прижилось, потому что рядом расположена железнодорожная платформа «Девяткино», чье название было более привычным для пассажиров.

Ранее в метрополитене рассказали, почему нет станции «Гоголевская», объяснили, зачем нужна бортовая сигнализация, и для чего используют щетки на эскалаторах.