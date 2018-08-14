В петербургском метро рассказали, зачем нужны щетки на эскалаторах

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, что щетки на эскалаторах нужны для безопасности пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

В подземке отметили, что многие пассажиры думают, что щетки используются, чтобы чистить ступеньки или обуви. В действительности они защищают ноги.

В метрополитене рассказали, что одна из самых распространенных травм на эскалаторах случается в тот момент, когда мокрая обувь пассажира прикасается к неподвижной части конструкции. Возникающее трение останавливает ногу, из-за чего она может развернуться.

Щетки безопасности утроены так, что пассажир инстинктивно будет отодвигаться от неподвижных элементов. Такую защиту используют с 1970-х годов.

«Однако полностью вероятность травм во время спуска или подъёма на эскалаторе исчезнет только тогда, когда пассажиры будут внимательны и осторожны. По отношению к самим себе, к своим детям и попутчикам», – добавили в метро.

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