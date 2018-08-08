В метро Петербурга раскрыли секрет бортовой сигнализации

Петербургский метрополитен объяснил, зачем нужны лампочки на вагонах поездов. Об этом рассказывается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Бортовая сигнализация помогает получить информацию о работе состава. Огни дублируются на мониторе в кабине машиниста.

Существует три цвета ламп – белый, зеленый и желтый. Первый обозначает открытые двери вагона, даже если их просто придерживают пассажиры, или неисправность их сигнализации.

Зеленый цвет появляется, если срабатывает система защиты, которая предохраняет силовую цепь от короткого замыкания и перегрузок. Желтая лампа загорается при остановке вагона ручным или автоматическим тормозом.

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