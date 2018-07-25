Загадки метро: почему в Петербурге нет станции «Гоголевская»

Назвать именем Николая Гоголя одну из станций петербургского метро предлагали не раз. В 2009 году, во время празднования 200-летия со дня рождения писателя, петербуржцы обратились в топонимическую комиссию с просьбой переименовать недавно открытую «Звенигородскую» в «Гоголевскую». Однако в скором времени активисты получили отказ.

Подобная история произошла и со строящейся «Адмиралтейской». Поклонники писателя считали, что новая станция идеально вписывается в концепцию, так как Гоголь жил в пяти минутах ходьбы от станции, а Малая Морская улица, куда выходит вестибюль станции, с 1902 по 1993 годы назвалась улицей Гоголя.

Как оказалось, нежелание топонимической комиссии было связано с проектами станций – название каждой из них неразрывно связано с оформлением. Тематика «Звенигородской» посвящена Семеновскому полку. Основным местом его дислокации была Семеновская слобода, находившаяся между Звенигородской и Загородной улицами.

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Тематика «Адмиралтейской» посвящена морскому могуществу России. Витражи, мозаичные панно, медальоны с барельефами – все говорит посетителю о торжестве русского флота. Пожалуй, если станция «Гоголевская» когда и появится в Петербурге, то будет оформлена соответствующим образом – с образами Хлесткова, Чичикова, майора Ковалева и других именитых персонажей.

Ранее в петербургском метрополитене рассказали, почему станция метро «Спортивная» была спроектирована двухъярусной. По словам сотрудников подземки, это было сделано, чтобы состыковать станцию с планируемой Кольцевой линией.

Подобная конструкция существенно увеличивает пропускную способность пересадочного узла и сокращает время, которые пассажиры тратят на переход.