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В петербургском метро объяснили, зачем в подземке нужны светофоры

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Представители метрополитена продолжают отвечать на интересные вопросы пассажиров.

Петербургский метрополитен рассказал, что светофоры в тоннелях подземки нужны для десятков важных функций. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Представители метро объяснили, что в работе используются не только светофоры, но и семафоры. Они отличаются между собой по конструкции, поэтому машинисты легко могут опознать тот или иной знак.

«У светофоров как на железнодорожных путях, так и в метрополитене есть сходства – и в назначении, и в конструкции, и в отраслевой специфике. Например, у них более узкая направленность светового луча, так как сигнал предназначен только для машиниста поезда, а не для нескольких участников дорожного движения как на обычной автотрассе», – отметили в метро.

Обычно один светофор совмещает несколько задач, например, запрещают или разрешают въезд на станцию и отвечают за одобрение или запрет маневров.

«Если машинист во время движения видит перед собой светофор с двумя горящими желтыми огнями, при этом верхний – мигающий, это значит, что составу разрешено движение со скоростью не более 35 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, следующий светофор открыт», – добавили в подземке.

Ранее в подземке объяснили, почему на «Площади Александра Невского» нарисовали больше всадников, чем коней, раскрыли тайну двухуровневой «Спортивной» и рассказали, как определяли маршруты первых линий подземки.

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