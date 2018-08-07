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Траволаторы на «Беговой» сломались через два месяца после открытия станции (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @rumyantsev_evgen
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    Реконструкция продлится месяц, до 7 сентября.

    Траволаторы на станции метро «Беговая» закрыли на реконструкцию спустя два с половиной месяца после ее открытия. Об этом сообщили в группе «Лахта Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

    Согласно информационному щиту, размещенному на станции, реконструкция началась 7 августа. Работы завершатся ровно через месяц, 7 сентября.

    Комментаторы отметили, что на реконструкцию закрыли только два траволатора по левому выходу из четырех.

    Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая. 

    В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

    В середине июля на станции начались ремонтные работы. Специалисты устраняли недоработки, выявленные в процессе эксплуатации.

    Ранее пассажиры жаловались на подтекающую стену и ступеньки станции. В первом случае представители метро признались, что «Беговая» не выдержала сильных дождей. На второй случай даже не обратили внимания, так как «воды на лестнице быть не может».

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