Траволаторы на «Беговой» сломались через два месяца после открытия станции (ФОТО)

Траволаторы на станции метро «Беговая» закрыли на реконструкцию спустя два с половиной месяца после ее открытия. Об этом сообщили в группе «Лахта Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информационному щиту, размещенному на станции, реконструкция началась 7 августа. Работы завершатся ровно через месяц, 7 сентября.

Комментаторы отметили, что на реконструкцию закрыли только два траволатора по левому выходу из четырех.

Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.



В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

В середине июля на станции начались ремонтные работы. Специалисты устраняли недоработки, выявленные в процессе эксплуатации.

Ранее пассажиры жаловались на подтекающую стену и ступеньки станции. В первом случае представители метро признались, что «Беговая» не выдержала сильных дождей. На второй случай даже не обратили внимания, так как «воды на лестнице быть не может».