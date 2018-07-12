  • 12 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 21:19 62.3024  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 21:19 72.7155  
Нефть($) 12.07.2018 74.00 0.15
Нефть(p) 12.07.2018 4613.39 -14.64

Порошенко пожаловался на «заполонивших» Украину сотрудников ФСБ

Автор:


© Фото: Oleg Dubyna / Flickr

Темы дня

Глава Украины рассказал о «действиях» российских силовиков на саммите НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на саммите НАТО в Брюсселе на агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам украинского лидера, сотрудники ФСБ якобы ведут активные действия на территории всей страны. Он не уточнил, откуда у него появилась эта информация и есть ли какие-либо доказательства.

Порошенко отметил, что считает правильной позицию НАТО по действиям России в отношении Украины. «Самое главном в том, что мы назвали агрессором Россию», – сказал он.

Читайте также:

Порошенко провел второй за две недели телефонный разговор с Путиным

На саммите в Брюсселе Порошенко также встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран за 20 минут обсудили несколько проектов, в том числе газопровод «Северный поток-2». Общение президентов прошло без представителей прессы.

Ранее Трамп во время саммита обвинил экс-главу США Барака Обаму в присоединении Крыма к России. Он отметил, что сам не допустил бы подобной ситуации.

Американский лидер также прокомментировал грядущую встречу с президентом России Владимром Путиным. Трамп выразил надежду, что встреча будет продуктивной, добавив, что считает Путина своим соперником, который может стать другом.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Кинопоказы, фестивали еды и крафтового пива, концерты и День Достоевского – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях второго месяца лета.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно бесплатно почитать журналы или современную литературу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram