Порошенко пожаловался на «заполонивших» Украину сотрудников ФСБ

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на саммите НАТО в Брюсселе на агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам украинского лидера, сотрудники ФСБ якобы ведут активные действия на территории всей страны. Он не уточнил, откуда у него появилась эта информация и есть ли какие-либо доказательства.

Порошенко отметил, что считает правильной позицию НАТО по действиям России в отношении Украины. «Самое главном в том, что мы назвали агрессором Россию», – сказал он.

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На саммите в Брюсселе Порошенко также встретился с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран за 20 минут обсудили несколько проектов, в том числе газопровод «Северный поток-2». Общение президентов прошло без представителей прессы.

Ранее Трамп во время саммита обвинил экс-главу США Барака Обаму в присоединении Крыма к России. Он отметил, что сам не допустил бы подобной ситуации.

Американский лидер также прокомментировал грядущую встречу с президентом России Владимром Путиным. Трамп выразил надежду, что встреча будет продуктивной, добавив, что считает Путина своим соперником, который может стать другом.