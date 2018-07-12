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Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

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© Фото: Instagram / @whitehouse

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Глава США при этом назвал президента РФ своим соперником, который может стать другом.

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-главу Штатов Барака Обаму во вхождении Крыма в состав России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил «Интерфакс».

По словам Трампа, именно бывший президент позволил полуострову стать частью России, что привело к осложнению обстановки в мировой политике. Он подчеркнул, что сам не допустил бы подобной ситуации.

Трамп добавил, что он недоволен ситуацией вокруг Крыма, при этом ранее глава США отметил, что полуостров – часть России, поскольку местные жители говорят на русском языке.

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Американский лидер на пресс-конференции назвал президента РФ Владимира Путина своим соперником, который со временем может стать другом.

«Я надеюсь, мы поладим. Я думаю, что мы ладим. Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды», – сказал Трамп.

Ранее Путин провел встречу с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Во время переговоров глава России выразил надежду, что в ближайшее время отношения двух стран улучшатся.

Он добавил, что рассчитывает на продуктивность грядущей встречи с Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки. «Я с нетерпением жду этой встречи», – подчеркнул президент США.

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