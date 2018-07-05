Праздновать воссоединение Крыма с Россией будут два раза

Отпраздновать воссоеднинение России с Крымом можно будет не только 18 марта, но и 19 апреля. Соответствующие поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

Инициативу проявила группа депутатов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Парламентарии подчеркивают, что 19 августа 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи.

«Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства. Более того, она будет являться "свидетельством исторической обоснованности и правомерности референдума" в 2014 году», – говорится в пояснительной записке.

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Крым стал частью России по итогам референдума, состоявшегося 18 марта 2014 года. Власти Украины и страны Запада не признают итоги голосования, считая его незаконным. С течением времени позиция Евросоюза и США по полуострову пошатнулась.



Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что местные власти готовы обсудить статус Крыма. Президент США Дональд Трамп и вовсе назвал полуостров российским, так как большинство жителей региона говорит по-русски.



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