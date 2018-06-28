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Россия и США договорились о проведении саммита Путина и Трампа

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© Фото: Михаил Клементьев / РИА «Новости»

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По итогам переговоров, которые должны состояться в середине июля, лидеры двух стран впервые за несколько лет ответят на вопросы журналистов.

Россия и США договорились о месте и времени проведения саммита президента РФ Владимира Путина и главы Штатов Дональда Трампа. Информация будет объявлена 28 июня, сообщили «Известия».

Решение было принято по итогам переговоров советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В Москве он встретился с Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и послом Соединенных Штатом Джоном Хантсманом.

Во время переговоров глава РФ отметил, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Он подчеркнул, что визит Болтона в столицу России позволяет надеяться на восстановление отношений между двумя странами.

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Руководство США и России договорилось, что по итогам саммита Трамп и Путин ответят на вопросы журналистов. Подобной практики в российско-американских отношениях не было несколько лет.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что встреча лидеров двух держав нужно не только обеим сторонам, но и всему миру. «Надеюсь, разговоры в рамках этого визита проторят путь к полномасштабной и результативной встрече на высшем уровне», – сказал он.

Руководитель центра военно-политического анализа Hudson Institute, экс-сотрудник Пентагона Ричард Вайц считает, что конгресс США «связал руки» Трампу. По его мнению, совместное заявление по итогам переговоров станет хорошим шагом.

Предположительно, встреча двух президентов может состояться в Хельсинки в середине июля, сообщило агентство Reuters. Трамп хочет провести переговоры после саммита НАТО, который пройдет 11 и 12 июля.

Во время саммита G7 в начале июня Трамп заявил, что считает Крым частью России. Он отметил, что жители полуострова говорят по-русски.

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