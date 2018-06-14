Трамп заявил, что Крым принадлежит России

Президент США Дональд Трамп по время саммита G7 заявил, что считает Крым российским. Об этом сообщил Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника.

Своим мнением Трамп поделился с другими мировыми лидерами. Глава США подчеркнул, что Крым принадлежит России, потому что жители полуострова говорят по-русски.

Американский лидер также раскритиковал украинское руководство. По его мнению, «Украина – одна из наиболее коррумпированных стран в мире».

Ранее Трамп призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку». Россия вышла из состава членов стран G8 в 2018 году после присоединения Крымского полуострова.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что аннексия Крыма была серьезным ударом по международному праву, из-за чего Россию нельзя вовзращать в G8.

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