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Картина дня: президент Украины, 12-километровая пробка на севере Петербурга и снаряд времен войны

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© Фото: Анна Марченко / ТАСС

Темы дня

Кто лидирует на президентских выборах и почему образовалась пробка.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало объявление о втором туре выборов президента Украины. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:40) и ДП (10:50).

ЦИК Украины после подсчета 60% протоколов выяснил, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей. Второй тур пройдет 21 апреля.

На момент написания статьи ЦИК Украины обработал 92,85% протоколов. У лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского 30,24% голосов избирателей. На втором месте – Петр Порошенко с 15,95%. За ним следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,39%. Бывший вице-премьер, кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко набирает 11,55% голосов, бывший министр обороны Анатолий Гриценко – 6,98%.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала гигантская пробка на севере Петербурга. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (12:10), ДП (12:40) и 47news (12:45).

В понедельник, 1 апреля, начались работы на севере КАД на участке с 16-го по 25-й км внутреннего кольца. Утром там образовалась 12-километровая пробка. Она сохранялась несколько часов. Скорость движения не превышала 15 км/ч.

Ремонтные работы продлятся 3 месяца.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало обнаружение снаряда времен войны Великой Отечественной войны в жилом доме на Бармалеева, 24. Первыми об этом написали ДП (17:05) и АиФ (18:00).

Снаряд нашли в полу во время ремонта жильцы одной из квартир. На место ЧП прибыли взрывотехники, МЧС и полиция. В итоге было эвакуировано 30 жильцов дома.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что снаряд опасности не представлял: «Это всего лишь элемент снаряда. Опасности он собой не представляет». Находка была вывезена сотрудниками МЧС.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.

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