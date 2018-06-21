Порошенко провел второй за две недели телефонный разговор с Путиным

Глава Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию.

Порошенко призвал освободить «украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах и оккупированных ею территориях». Он отметил важность допуска уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову, осужденному в России на 20 лет по делу о терроризме.

Президент Украины также подчеркнул, что Россия должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений в части безопасности.

В предыдущий раз лидеры двух стран разговаривали по телефону 9 июня. Они обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации Минских соглашений.

Олег Сенцов весной 2014 года был задержан российскими правоохранителями по подозрению в терроризме. Позднее его обвинили в подготовке терактов в Крыму. В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы. В мае 2018 года он объявил бессрочную голодовку. Омбудсмен Денисова заявила, что есть основания полагать, что Сенцова насильно кормят.

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