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Картина дня: возвращение Саакашвили на Украину и «выдвижение» Варламова в «мэры Петербурга»

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© Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky

Темы дня

Сколько лет политик не был на Украине и как пошутил известный блогер.

Главной темой, по данным «Монитора», стало возвращение Михаила Саакашвили на Украину. Первым об этом написал «Деловой Петербург» (18:00).

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины вернулся в страну после возвращения паспорта. Президент государства Владимир Зеленский отменил распоряжение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.

Политик был главой Одесской области с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года. Порошенко лишил Саакашвили гражданства летом 2017 года.

Второй темой, по версии «Монитора», стало «выдвижение» блогера Ильи Варламова на выборы в «мэры» Петербурга. Быстрее всех об этом сообщил «Деловой Петербург» (19:35).

Блогер опубликовал в Instagram пост, в котором написал, что выдвигает свою кандидатуру «на выборах мэра Санкт-Петербурга». Он добавил, что его предвыборный штаб возглавит политик Максим Кац.

Позднее Варламов уточнил, что его выдвижение было шуткой. «Господа, сегодня ко мне в гости пришла Ксения Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Я согласился... ничто не предвещало беды! Надо было обменяться телефонами и каждый пишет пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять и как-то комментировать час. Как вы поняли... этот пост написала Ксения», – заявил блогер (авторская пунктуация и орфография сохранены, – прим. ред.).

Варламов также попросил прощения у СМИ за дезинформацию.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало упразднение должности президента клуба в «Зените». Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (14:40), «Деловой Петербург» (15:40) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:45).

Об изменениях руководство команды сообщило на официальном сайте. Теперь Александр Медведев является только генеральным директором «Зенита».

Переименование связано с юридическими особенностями. Статус и положение Медведева останутся прежними.

Медведев стал президентом и гендиректором «Зенита» в феврале 2019 года.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Фонтанка», «Невские новости», «Деловой Петербург».

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