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Картина дня: взрывы на на Шри-Ланке и новый президент Украины

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© Фото: AFP 2019 / Stringer

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Последние данные о терактах и сколько процентов голосов набрали кандидаты.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали взрывы на Шри-Ланке. СМИ освещали связанные с ними события на протяжении последних двух дней.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: три – в католических храмах в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, три – в крупных отелях, седьмой – в Дехивале на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу удалось обезвредить на дороге рядом с аэропортом Бандаранаике.

В понедельник, 22 апреля, произошел девятый взрыв – у церкви в Коломбо. Он был контролируемый. Во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон. Никто не пострадал.

Как заявляют власти Шри-Ланки, серию терактов устроили местные исламисты, которые действуют при поддержке иностранных террористических организаций. По последним данным, погибли 290 человек, 500 пострадали. Среди погибших 35 иностранцев, в том числе трое детей датского миллиардера Андерса Хольха Повлсена, акционера Asos. Россиян среди пострадавших нет. Полиция задержала 24 подозреваемых.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали выборы президента на Украине. В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов, бывший комик Владимир Зеленский получил 73,17% голосов, экс-президент страны Петр Порошенко – 24,50%. Окончательные результаты выборов объявят 30 апреля.

Третьей новостью, согласно «Монитору», стало то, что врачу ФК «Зенит» разрешили обследовать Александра Кокорина в СИЗО. Первыми об этом писали ДП (12:55), АиФ (13:12) и «Фонтанка» (14:30).

Футболист жаловался на проблемы с коленом. По словам адвоката спортсмена Татьяны Стукаловой, врач посетит Кокорина 24 апреля, когда будет перерыв в заседаниях суда.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.

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